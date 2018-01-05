У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло 2 дітей (фото)

У Житомирській області внаслідок пожежі загинуло 2 дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 5 січня близько 17:00 до Служби порятунку «101» від центру екстреної медицини надійшло повідомлення про те, що в с. Копище Олевського району сталася пожежа і постраждала дитина. Для з’ясування обставин загоряння на місце події виїхала оперативна група Олевського районного сектору Управління ДСНС у Житомирській області.

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Як з’ясувалося, того вечора господар був на роботі, а його дружина пішла поратися по господарству та залишила на ліжку двох дітей. Тримісячна донька у цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. За кілька хвилин жінка повернулася, однак, коли відкрила вхідні двері сильне задимлення не дало їй змоги потрапити в оселю. Перелякана мати покликала на допомогу сусідів, які самостійно загасили пожежу, не викликаючи підрозділи ДСНС. У напівобгорілому ліжку були виявлені тіла двох дітей, яких врятувати уже не вдалося.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено ліжко та обвуглено стіни в кімнаті помешкання. Поруч із ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники. Ймовірно, займання сталось через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі наразі встановлюють фахівці.