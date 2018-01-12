Підготовка до штурму: у Запоріжжі поліція веде перемовини із бандитами, які розстріляли бізнесмена

15:33, 12 січня 2018
Інциденти
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У Запоріжжі поліція готується до штурму будівлі, де сховалися зловмисники, які стріляли в бізнесмена.

В Запоріжжі був оголошений план-перехоплення

У Запоріжжі співробітники поліції встановили місцезнаходження трьох зловмисників, які сьогодні, 12 січня, розстріляли та пограбували бізнесмена.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в Запорізькій області, наразі з підозрюваними ведуть переговори, їм пропонують здатися. В іншому випадку правоохоронці готові штурмувати будівлю. На місці присутнє керівництво ГУ Нацполіціі в Запорізькій області.

Крім того, стало відомо, що постраждалий бізнесмен із Хмельницької області, він торгував м'ясом у Запоріжжі.

За життя підприємця наразі борються медики.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі сьогодні близько полудня невідомі серед вулиці розстріляли підприємця, відібрали в нього гроші й зникли з місця події.

У місті було оголошено план-перехоплення «Сирена».

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Теги: #новини Запоріжжя#у Запоріжжі розстріляли бізнесмена