Смертельна ДТП під Луцьком: автомобіль на літній гумі влетів у автобус

Під Луцьком трапилася ДТП з летальним наслідком - автомобіль BMW зіткнувся з рейсовим автобусом.

Як повідомляють Волинські новини, 11 січня близько 19 години поблизу ресторану "Чевермето" трапилася аварія за участю легковика і рейсового автобуса.

Автомобіль BMW занесло на зустрічну смугу і зіткнулася з автобусом. Загинуло дві людини, один з них - 1991 року народження.

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"БМВ рухалася з боку села Рованці в напрямку вулиці Дубнівської. Автівку занесло на зустрічну смугу і та зіткнулася з рейсовим автобусом. Загинуло дві людини, один з них - 1991 року народження", - кажуть очевидці.

Як повідомив водій рейсового автобуса "Волинським новинам", водій іномарки рухався зі значним перевищенням швидкості, а сам автомобіль був "одягнений" у літню гуму.

Удар іномарки був дуже великої сили - у BMW знесло всю передню частину, моторний відсік та пасажирську частину. Автобус зазнав також сильних механічних пошкоджень. Розбите лобове скло з боку водія - від удару керманич вдарився головою.

Водій автобусу, каже, рухався своєю смугою. BMW вийшло на обгін і його боком занесло на зустрічну. Загинуло двоє молодих людей. Один помер відразу на місці аварії, другий - у кареті швидкої допомоги.

Окрім того, у легковому авто був третій пасажир, який їхав на задньому сидіні. Він, на щастя, не постраждав.