Поліція почала розслідування за фактом бездіяльності п'яних лікарів "швидкої" в Одесі

Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження за фактом бездіяльності медиків "швидкої допомоги", що спричинило смерть хворого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

"На цей час, за фактом резонансних подій за участі бригади швидкої допомоги, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст 139 КК України (ненадання допомоги медпрацівником хворому)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що проти фельдшера та лікаря бригади "швидкої допомоги" були складені також протоколи про адміністративні правопорушення за хуліганство, розпивання алкоголю в громадському місці та супротив представникам правоохороних органів.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 січня біля залізничного вокзалу Одеси поліція виявила чоловіка, який поводив себе неадекватно. Пійшовши до нього правоохоронець з'ясував, що чоловік погано себе почуває, та викликав йому "швидку". Проте приїхавши на виклик, лікарі не надали потрібної допомоги, внаслідок чого чоловік помер.