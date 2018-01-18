Вовча напасть на Житомирщині: селяни бояться виходити на вулицю, єгеря готують засідки (відео)

Найбільше від нападів вовків страждають села неподалік зони відчуження ЧАЕС. На вулицях диких звірів можно побачити навіть вдень. Селяни бояться виходити з будинків. А мисливці готують облави. Кажуть, виною усьому голод. Він і жене хижаків у села.

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Віталій Петрович розповідає, що щоранку, коли він виходив із хати, його зустрічала вівчарка Буран. Але цього разу собаки ніде не було. Біля будки побачив жахливу картину.

«Я вихожу дивлюсь, а там лежить півсобаки. Голова, шия і ноги», - розповідає чоловік.

Що це вчинили вовки, пан Віталій не сумнівався, довкола були сліди від їхніх лап. Та й селяни все частіше бачать хижаків. Пані Людмила якось зустріла одного на дорозі серед білого дня.

«І він мене бачив. Великий. Він стояв хвилин п’ять. Собаки вовків бояться, повтікали, а він вже, коли мене побачив, так спокійно собі пішов», - говорить жінка.

Сільський голова каже, у навколишніх селах вже не залишилося безпритульних псів. Та й домашніх вовки перегризли вже з півсотні. І припускає, у села хижаків жене голод.

«Розвелася більша популяція вовків. І вони вже йдуть до села. А в яке село йдуть, там де більше людей - то ні, а тут що - одна хата, друга та й все», - каже сільський голова с.Обіходи Олександр Заріцький.

Селяни припускають - вовки забігають у село з Древлянського заповідника. Він вже за 2-3 кілометр звідси. А полювати там заборонено. Місцевий єгер це підтверджує. Каже, у лісі дичини поменшало. Багато диких кабанів вимерло через чуму. Тому вовкам не вистачає здобичі.

«Для одного вовка півтори тонни м’яса треба. Це один вовк з’їдає 50 кіз», - розповідає єгер.

Він додає, що готують на вовків облаву. Хоч і не приховує, що вполювати цього хижака дуже непросто.

А поки ж селяни намагаються у поночі на вулицю взагалі не потикатися. Та турбуються за своїх корів, свиней та телят. Адже припускають, вночі вовча зграя може пробратися у чийсь хлів.