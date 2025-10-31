Тепер пограти в Hollow Knight: Silksong можна і на телефоні.

У користувачів Xiaomi з'явилася можливість запускати ігри зі Steam прямо на своїх телефонах. Компанія випустила оновлення "Ігрового центру" для лінійки Redmi K90 з новою експериментальною функцією.

Технологія працює на базі рушія WinPlay Engine, розробленого Xiaomi. Мова не йде про хмарний геймінг, тому в компанії зауважили, що всі ігри необхідно спершу купити.

При цьому підтримуються хмарні збереження та досягнення, прив'язані до акаунту Steam, а також мультиплеєр. Для геймінгу передбачено екранний інтерфейс, хоча за бажання можна використовувати геймпад, мишу і клавіатуру.

Наразі запускати на Redmi K90 можна всього три тайтли: Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong і Stardew Valley. Ймовірно, у майбутньому цей список розшириться – як і список сумісних пристроїв.

Поки що функція доступна в тестовому режимі, тому користувачі можуть стикатися з певними проблемами. Якщо компанії вдасться розв'язати всі технічні питання, цілком можливо, що через кілька років смартфони стануть майже повноцінними портативними ігровими приставками для ПК-ігор.

