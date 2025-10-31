Потерпілі працювали поблизу місця обстрілу, деякі проходили повз, а хтось навіть не виходив з квартири.

Російська окупаційна армія завдала масованого артилерійського удару по Херсону, внаслідок чого були пошкоджені торгівельні павільйони на ринку, є загиблі та багато поранених.

Як повідомили у регіональному главку ДСНС, окупанти знову обстріляли один із районів міста. Через ворожий удар пошкоджень зазнали торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа. За попередньою інформацією, дві людини загинули.

"Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув на місце події та провів роботи з ліквідації загоряння й усунення наслідків обстрілу. Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних атак", - наголошують у главку.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що під час обстрілу Дніпровського району міста загинули 56-річна жінка та 51-річний чоловік.

"Хтось працював поблизу місця обстрілу, хтось проходив повз, хтось навіть не виходив з квартири... Під удар потрапили житлові будинки та один з місцевих ринків, де в цей час зазвичай багато людей. І російські військові знали про це", - наголошує посадовець.

У Херсонській міській військовій адміністрації уточнили, що серед поранених - 63-річна херсонка, яка дістала контузію, мінно-вибухову травму та травми очей. Ще двоє жінок - 62 та 63 років - отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг, двоє чоловіків 51 і 48 років - контузію та мінно-вибухові травми. "73-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент атаки окупантів вона була у квартирі", - розповіли у військовій адміністрації.

Також відомо, що розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). За даними Херсонської обласної прокуратури, орієнтовно об 11:00 окупанти здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. За даними пресслужби відомства, окрім двох загиблих, ще восьмеро цивільних отримали травми та поранення. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Удари по Херсону

Нагадаємо, 29 жовтня армія РФ завдала удару по дитячій лікарні Херсона, постраждало багато людей, серед яких – 4 дітей та медичні працівники. Зокрема, у 9-річної дівчинки - мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки. За словами представників місцевої влади, у момент удару в будівлі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

