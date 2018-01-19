На Черкащині автомобілісти ночують на трасі через заметені шляхи (відео)

На Черкащині автомобілісти ночують на трасі через заметені шляхи.

Як ідеться у сюжеті ТСН, понад добу мете на Черкащині.

У регіоні досі не розчистили дороги для вільного руху авто. Їх розчистили рівно настільки, щоб машини могли проїхати і не застрягти, але ні солі, ні будь-якої суміші з піску тут немає. По трасі Київ - Черкаси зустрічаються повалені дерева. Більшість з них рятувальники прибирали вночі.

В самих Черкасах зупинилось водопостачання. Із вчорашнього дня тривають ремонтні роботи, в місті зачинили всі навчальні заклади.