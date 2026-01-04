Очільник ДПСУ отримав нову посаду: де працюватиме

Водночас військової справи він не полишає і буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко призначено радником міністра внутрішніх справ.

Як повідомив у Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, він "мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем" і "з урахуванням рекомендацій лікарів, він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби".

"Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за понад 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", - наголосив міністр.

Крім того, повідомив Клименко, Дейнеко ухвалив для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Так, після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

"Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", - зауважив урядовець.

Нещодавні призначення посадовців

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента, а Олега Іващенка - очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, передбачалося, що Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну очільника Державної прикордонної служби, а нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Серед іншого, Зеленський запропонував нинішньому керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

