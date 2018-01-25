У ДСНС уточнили кількість жертв внаслідок катастрофи гелікоптера на Полтавщині

Внаслідок падіння гелікоптеру Мі-8 у Кременчузі на Полтавщині загинуло чотири члени екіпажу. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі гелікоптеру.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Полтавської області.

"О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація - триває. Внаслідок події загинули 4 члени екіпажу", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що гелікоптер належав приватній компанії "Українські вертольоти".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 19:15 у Кременчуці впав гелікоптер Мі-8.