У ДСНС уточнили кількість жертв внаслідок катастрофи гелікоптера на Полтавщині
22:15, 25 січня 2018Інциденти
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У ДСНС уточнили, що гелікоптер належав приватній компанії "Українські вертольоти"
Внаслідок катастрофи гелікоптера на Полтавщині загинуло 4 людини / dsns.gov.ua
Внаслідок падіння гелікоптеру Мі-8 у Кременчузі на Полтавщині загинуло чотири члени екіпажу. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі гелікоптеру.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Полтавської області.
"О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація - триває. Внаслідок події загинули 4 члени екіпажу", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Також зазначається, що гелікоптер належав приватній компанії "Українські вертольоти".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 19:15 у Кременчуці впав гелікоптер Мі-8.
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