Поліція назвала основну версію падіння гелікоптера в Кременчуці

Щоб встановити точну причину падіння вертольота, правоохоронці ретельно вивчать дані із знайденого на місці аварії бортового самописця.

Основною версією падіння вертольота Мі-8 у Кременчуці Полтавської області, внаслідок чого загинули чотири людини, є помилка пілота.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Зараз кілька версій того, що могло стати причиною падіння вертольота вчора в Кременчуці. Не виключаємо і технічні несправності вертольота. Але низка деталей вказують на те, що пілот, найімовірніше, не помітив розтяжку телевежі, зачепив її. Після цього відбулося падіння вертольота. Ця версія зараз одна з головних», - сказав Сулаєв.

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Також правоохоронець нагадав, що вчора було знайдено бортовий самописець (чорний ящик) і його дані будуть вивчатися, щоб з'ясувати точну причину падіння вертольота.

Зараз у Кременчук приїхала авіаційна інспекція, яка допомагає слідчим у роботі.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 19.15 в поліцію Кременчука надійшла інформація про падіння вертольота в Автозаводському районі (мікрорайон «Молодіжний»). Вертоліт Мі-8, що належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з подальшим горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.

За фактом падіння вертольота відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.