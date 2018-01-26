Опубліковано зняте безпілотником відео з місця авіакатастрофи в Кременчуці

В мережі опубліковано зняте квадрокоптером відео з місця аварії вертольота в Кременчуці.

Запис опублікувало видання kg.ua. Повідомляється, що вертоліт Мі-8 зачепив трос від телевізійної вишки, а також лінію електропередачі. За інформацією очевидців, перед падінням вертольота, вони побачили спалах і почули кілька вибухів.

Читайте такожПадіння вертольота на Полтавщині: з'явилися фото з висоти пташиного польоту

Як повідомила «Телеграфу» кременчужанка, яка проживає в будинку недалеко від місця падіння, ввечері було чути звук вертольотів.

«Ми звикли до них, вони вечорами літають. Був туман і, напевно, вертоліт зачепив або вишку, або лінію електропередач. Ми почули кілька вибухів», – розповіла місцева мешканка.

Згідно з повідомленням ГУ ДСНС в Полтавській області, 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загоранням, вертольота Мі-8 приватної авіакомпанії «Українські вертольоти».

В 19:35 пожежу локалізовано. «В результаті події загинули 4 члени екіпажу. До гасіння залучено 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу, з них від ДСНС - 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу, а також від Кременчуцького аеродрому «Велика Кохнівка» 1 одиниця техніки та 4 людини», – йдеться в повідомленні рятувальників, опублікованому напередодні пізно ввечері.