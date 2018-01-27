У Києві троє хуліганів поранили ножем та вистрелили із пістолета у чоловіка, який заступився за кондуктора (відео)

Чоловік заступився за кондуктора, якого образили хлопці за те, що він зробив їм зауваження.

У Києві правоохоронці затримали трьох молодиків за поранення чоловіка, який заступився за кондуктора.

Про це 26 січня повідомляє прес-центр столичної поліції.

"Конфлікт між молодиками та постраждалим розпочався у салоні автобуса. Чоловік заступився за кондуктора, якого образили хлопці за те, що він зробив їм зауваження. Товариші продовжили із незнайомцем суперечку, яка згодом переросла у бійку на вулиці. Зрештою правопорушник дістав зброю та двічі вистрілив у опонента. Потерпілий почав втікати від молодиків у бік станції метрополітену "Мінська", але один із них наздогнав його і вдарив ножем у живіт. Після цього зловмисники втекли", – йдеться у повідомленні.

Потерпілий підбіг до поліцейського а метрополітені, після чого його передали лікарям "швидкої", а правоохоронці розпочали пошуки зловмисників.

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Правопорушниками виявилися місцеві мешканці, 1997, 2001 та 2002 років народження. Їх затримали у закладі швидкого харчування неподалік від місця вчинення злочину. Двоє неповнолітніх хлопців перебувають на обліку у секторі ювенальної превенції Оболонського управління поліції. Їхній повнолітній товариш також у минулому потрапляв у поле зору правоохоронців.

Було вилучено речові докази для проведення необхідних експертиз та слідчих дій.

Слідчим відділом розпочато одразу два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років в’язниці.

Усіх трьох затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину, а відтак – обрання міри запобіжного заходу.

Водночас потерпілий перебуває під наглядом лікарів, у нього два проникаючі вогнепальні поранення обох ніг та проникаюче колото-різане поранення живота.