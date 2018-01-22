У Києві за годину затримали зловмисників, які посеред вулиці викрали чоловіка (фото, відео)

У Києві правоохоронці затримали зловмисників, які напали на киянина посеред вулиці і викрали його, силою посадивши у мікроавтобус. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, підозрюваних затримали упродовж години.

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«Свідки події встигли запам’ятати прикмети невідомих та своєчасно повідомити до чергової частини Оболонського управління поліції. Так, очевидець поінформував про те, що п’ятеро невідомих осіб поблизу зупинки громадського транспорту насильно посадили чоловіка у мікроавтобус «Фольксваген» із номерами іноземної реєстрації та повезли у бік житлового масиву Троєщина», - зазначили в поліції.

У Києві негайно було введено план «Перехоплення». Згодом поліцейські наздогнали викрадачів у селищі Зазим’я Броварського району Київської області. Зловмисники залишили автомобіль з потерпілим на узбіччі, а самі почали тікати.

Зрештою, правоохоронці затримали чотирьох правопорушників, одному з них вдалося втекти.

Підозрюваними виявилися уродженці Київської та Чернігівської областей 1992, 1991, 1982 та 1990 років народження.

Постраждалому на місці надали необхідну медичну допомогу.

За його словами, йому очі забризкали з газового балончика і посадили у мікроавтобус. Далі на нього одягнули кайданки, кілька разів вдарили і закрили обличчя чорною шапкою.

Усі четверо правопорушників відмовилися надавати пояснення правоохоронцям щодо свого вчинку.

«За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі», - повідомив начальник Головного управління Нацполіції у м.Києві Андрій Крищенко.

Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За словами Крищенка, правоохоронці з’ясовують причини та мотиви злочину, а також встановлюють решту осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі п'ятеро чоловіків на BMW Х5 викрали жінку і вимагали у неї гроші, але вона зуміла повідомити поліцію.