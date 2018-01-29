За фактом стрілянини із загиблим у Києві відкрили кримінальну справу

Речник МВС пообіцяв, що усіх винних притягнуть до кримінальної відповідальності.

За фактом сьогоднішньої стрілянини в Києві, внаслідок якої загинула одна людина, порушено кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у ефірі каналу "112 Україна" повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Читайте такожПолювання на офіціантів: невідомий відкрив стрілянину в одному з готелів ЛьвоваВін наголосив, що по цій справі було порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

"Це особливо тяжка стаття кримінального кодексу і я вас переконую, що буде проведене ретельне слідство, і всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказав речник.

Крім того, Шевченко додав, що згідно з первинними даними, цей злочин поки що не має ознак "кваліфікованого, замовного або ретельно підготованого злочинцями вбивства".

"Це конфлікт між власниками, з'ясування стосунків, якась бійка. Внаслідок бійки - такі тяжкі наслідки", - сказав він і запевнив, що поліція зробить усе для якомога швидшого розкриття злочину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.

"О 12.12 на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі. На місце направлено наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції та працівників кінологічної служби. Встановлюються всі обставини події, особовий склад орієнтований на розшук осіб, причетних до вбивства та поранення чоловіків", - повідомляла прес-служба поліції Києва.

Пізніше речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик повідомила, що стрілянина в Києві сталася між охороною приміщення національної лотереї та сімома невідомими у чорній формі.

"Попередньо встановлено: у приміщенні національної лотереї перебувало п’ять представників приватної охоронної фірми та адміністратор, коли туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка та пролунали кілька пострілів. Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні сторони", - написала вона.

Блищик уточнила, що на місці загинув один з учасників стрілянини, іншого з вогнепальним пораненням у живіт "швидка" доставила у лікарню.