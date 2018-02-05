Поліція шукає свідків аварії у Дніпрі, в якій загинув український волонтер Краснопольський (відео)

За кермом позашляховика був 25-річний син головного офтальмолога Дніпра.

У поліції шукають свідків аварії у Дніпрі, в якій загинув відомий український волонтер Леонід Краснопольський.

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Легковик, яким він керував, повертав ліворуч. У цей час його протаранив позашляховик, що рухався позаду. Волонтер загинув на місці.

"Призначені відповідні експертизи для встановоення, що саме трапилося й хто винен. Якщо є свідки події - звертайтеся", - закликають у місцевій поліції.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого внаслідок ДТП у Дніпрі загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський. Він був успішним дизайнером, який після окупації рідного Донецька став допомагати армії і побував у полоні бойовиків.

Похорон загиблого в ДТП волонтера відбудеться 7 лютого в Дніпрі.