У Сумах знайшли повішеним студента аграрного університету

Правоохоронці розглядають як основну версію про самогубство.

У Сумах знайшли повішеним 22-річного студента Сумського національного аграрного університету.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікацій ГУНП в Сумській області Ельвіра Біганова, перехожий виявив тіло студента у суботу, 10 лютого.

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«Хлопець, 1995 року народження, висів на турніку спортмайданчика Сумського національного аграрного університету. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на місце, констатувала факт смерті», – зауважила вона.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, але правоохоронці схиляються до версії суїциду. «Версія про самогубство є основною, оскільки опитані родичі та близькі хлопця стверджували, що останнім часом він перебував у пригніченому стані», – зазначила Біганова.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що 10-річна дівчинка, яку виявили повішеною на горищі будинку в селі Нова Іванівка Арцизького району Одеської області, не скоювала самогубство. Як стверджують у поліції, під час гри дитина засунула голову в кільце ізольованого проводу, прив'язаного до дерев'яної опорі горища. Після цього дівчинка нібито похитнулася і впала, потрапивши в петлю.