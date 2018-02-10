Знайдена повішеною на Одещині 10-річна дівчинка самогубство не скоювала - поліція

Граючись, вона засунула голову в кільце ізольованого проводу, після чого нібито похитнулася і впала, потрапивши в петлю.

10-річна дівчинка, яку виявили напередодні повішеною на горищі будинку в селі Нова Іванівка Арцизького району Одеської області, не скоювала самогубство.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, початкова версія «суїцид» не підтвердилася. Зазначається, що після отримання повідомлення від фельдшера про виявлення повішеною дівчинки з багатодітної сім'ї на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

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«Встановлено, що після закінчення занять у школі вона пішла додому. У школі під час занять між нею та іншими школярами конфліктів не було», - повідомили в главку.

Прийшовши додому, дівчинка переодяглася і відправилася грати зі своїми молодшими братами на горище сусіднього будинку, який також належить її батькам. Як стверджують у поліції, під час гри дитина засунула голову в кільце ізольованого проводу, прив'язаного до дерев'яної опорі горища. Після цього дівчинка нібито похитнулася і впала, потрапивши в петлю.

Переляканий молодший брат дівчинки зліз з горища і побіг по допомогу. Повернувся він зі старшими братами, діти намагалися врятувати сестру, але безуспішно.

Зрозумівши, що самі не впораються, діти повідомили про трагедію батькам, які, в свою чергу, викликали фельдшера.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Остаточна причина смерті встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого в Арцизькому районі Одеської області виявили повішеною 10-річну дівчинку. Повідомлялося, що тіло на горищі будинку знайшов старший брат, попередня причина смерті - самогубство.