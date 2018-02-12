Видворення Саакашвілі: між прихильниками політика та прикордонниками сталася сутичка

Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та поліції довели до Саакашвілі рішення про його повернення до країни попереднього перебування, під час цього сталася сутичка з прихильниками опального політика.

Лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі після затримання у Києві видворили з України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

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"Однак під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі із оточення Михаїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку", - розповів він.

Як повідомили у ДПСУ, Саакашвілі у відповідності до наявних судових рішень видворили з України.

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!". Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.

У Генеральній прокуратурі, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки України та Управлінні державної охорони заявили, що не причетні до затримання Саакашвілі.

Речник ДПСУ Олег Слободян на запитання УНІАН, чи брали участь представники відомства у затриманні Саакашвілі, відповів: "Поки не можу сказати. У мене немає інформації". Згодом у партії "Рух нових сил" заявили, що їхнього лідера затримали представники Держприкордонслужби і повезли в аеропорт.