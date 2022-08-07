Поліція вже почала розслідування.

У Полтаві школярка народила дитину. Дівчинці усього 14 років. За фактом вагітності неповнолітньої розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

"До правоохоронних органів Полтави від медичних працівників пологового відділення однієї з лікарень міста надійшла інформація про госпіталізацію вагітної 14-річної жительки Полтавського району. Вказаний факт перевірятиметься під час розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 1 ст. 155 КК України", - йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі зазначили, що наразі неповнолітня дівчинка та її новонароджена дитина перебувають у лікарні. За їхнім станом спостерігають лікарі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі помер 4-річний хлопчик, який отримав тяжкі опіки під час гри з запальничкою.

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