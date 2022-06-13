Судовий розгляд здійснювався у порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого.

До 7 років позбавлення волі засуджено активного прибічника відокремлення Закарпаття.

Про це повідомили в Управлінні СБ України в Закарпатській області.

43-річний закарпатець агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності України.

"Позиціонуючи себе як "активіст крайового русинства", чоловік публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом створити на території області нове незаконне державне утворення "Республіка Підкарпатська Русь". У своїх дописах фігурант виражав неприязнь і зневагу до України та українців, - йдеться у повідомленні.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

Чоловіка оголошено у міждержавний розшук. Судовий розгляд здійснювався у порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині російський агент здавав ворогу позиції українських військових.

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