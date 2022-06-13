Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
"Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет. За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення. Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання", - йдеться у повідомленні.
Йому повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, у Лисичанську Луганської області підозрюють понад 50 осіб у передачі інформації про Збройні сили України російським окупантам.
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