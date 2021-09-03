Київський райсуд заборонив будь-які операції з майном сільськогосподарського підприємства "Агродім".

Всі операції з майном, зокрема, із орендованими земельними ділянками сільськогосподарського підприємства "Агродім" будуть наразі незаконними. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва. Арешт на будь-які дії щодо майна, яким може розпоряджатися компанія, буде чинним до окремого рішення.

У матеріалах зазначено, що арешт накладено в межах розслідування кримінальної справи за фактом шахрайства та протиправного заволодіння чужим майном.

Суд ухвалював рішення, виходячи з даних про земельний рейд, за результатами якого частина земельного банку була перереєстрована на компанію-клон, що відрізняється від назви "Агродім" лише однією крапкою.

В ухвалі суду повідомляється, що арешт накладається задля протидії можливому знищенню майна "Агродому" як речового доказу і з метою збереження земельного банку підприємства. Арешт передбачає заборону будь-яких дій з перереєстрації прав власності "Агродому" на користь будь-яких інших компаній та осіб.

"Встановлені досудовим розслідуванням відомості про характер кримінально протиправних дій, кінцевою метою яких є фактичне знищення відповідного майна (в даному випадку - протиправне припинення права оренди ТОВ "СП "Агродім" відповідних земельних ділянок) достатньою мірою обумовлюють необхідність застосування в кримінальному провадженні з метою запобігання можливості його знищення такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме майнових (речових) прав, зокрема права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать ТОВ "Агродом" як орендарю на підставі договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених з фізичними особами - орендодавцями", - ідеться в рішенні суду.

Рішення суду опубліковано 02 вересня і підлягає негайному виконанню.

Автор: Іван Бойко