Жінка нагороджена медаллю «За вірність українському народу».

У Нікополі вчинили смертельний напад на місцеву мешканку. За інформацією ЗМІ, загибла – відома військова волонтерка Анжела Мончинська.

Про це інформує ГУНП у Дніпропетровській області та пише Нікопольська правда.

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Жінку доправили до лікарні, але вона померла від отриманих травм. Зазначається, що за підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 25-річного мешканця району.

За інформацією місцевих ЗМІ, загинула Анжела Мончинська – відома своєю підтримкою української армії. Вона їздила на фронт й допомагала бійцям продуктами й речами. Жінка нагороджена медаллю «За вірність українському народу».

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Автор: Яна Ставська