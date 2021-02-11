25-річна дружина музиканта Анастасія втратила до 4 літрів крові. За її життя борються лікарі.

У Кіровоградській області сталася ДТП, в якій загинув 29-річний музикант Артем Язловецький. Його 25-річна дружина Анастасія зараз знаходиться в реанімації, за її життя борються лікарі. Внаслідок події також постраждали двоє маленьких дітей - хлопчики-близнюки.

Перші подробиці дізнався Obozrevatel.

Аварія сталася вдень 9 лютого на трасі Кропивницький – Кривий Ріг. На слизькій дорозі джип BMW на єврономерах на швидкості пішов на обгін "Ниви". Не впоравшись з керуванням, водій іномарки виїхав на зустрічну смугу, де врізався в «Славуту», знісши її з дороги.

Артем Язловецький прийняв весь удар на себе - він помер на місці. Пізніше рятувальникам довелося вирізати його тіло з понівеченого автомобіля. На передньому сидінні перебувала дружина Артема. Від сильного удару ремінь безпеки буквально вп'явся в тіло Анастасії.

"Ремінь залишив сильний слід на її тілі. У неї пошкоджені внутрішні органи, стався внутрішній крововилив. Лікарі 9 лютого проводили операцію до 12 години ночі. Зараз їй шукаємо донорів, тому що вона втратила до 4 літрів крові. У Насті рідкісна група – 1-а негативна", – розповідає Котов.

За його словами, водій і ті, хто з ним були в джипі, навіть не підійшли до родичів Артема, які прибули на місце аварії, і не вибачилися.

Читайте такожСуд оголосив вирок винуватцю жахливої ДТП під Одесою з дев'ятьма жертвами

У четвер 10 лютого Артема ховатимуть. У Долинській музичній школі, де хлопець навчався, а останнім часом - викладав, уроки перенесені. Тут важко переживають втрату музиканта.

"Артем навчався в нашій школі, тут викладає і його мама Лариса Кашталян, вона піаністка. Артем був єдиним сином у родині. Розумний, перспективний і талановитий хлопець, він з дитинства в нашій школі, ми всі його добре знаємо. Ми збирали гроші для порятунку Насті, дружини Артема. Всі вони зараз пішли на першу операцію. Але їй буде потрібно ще одна, у неї багато переломів", - розповідає директор школи Марія Бєлова.

У сім'ї Артема і Анастасії троє дітей: старша дочка Злата і хлопчики-близнюки Ілля і Кирило. У хлопчиків струс мозку після аварії, але їх вже з реанімації перевели у звичайну палату, за ними доглядає мама Насті.

Артем і Настя познайомилися кілька років тому. Майже рік хлопець працював за контрактом у Китаї в духовому оркестрі. Весь цей час молоді люди листувалися, а після повернення Артема в Україну відразу ж одружилися.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН