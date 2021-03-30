Потяги з і на Маріуполь, Новоолексіївку, Запоріжжя буде пущено в об'їзд.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) продовжує відновлювальні роботи на місці аварії поїзда «Інтерсіті» Київ - Запоріжжя, яка сталася вчора, 29 березня, піднято вже 3 вагони.

Про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«На перегоні біля ст. Славгород тривають відновлювальні роботи. 3 вагони піднято. Ми пропустили ранковий «Інтерсіті» 737 із Запоріжжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тому перегін буде закрито для робіт», - написав він.

Перцовський також повідомив, що поїзди з і на Маріуполь, Новоолексіївку, Запоріжжя буде пущено в об'їзд.

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«Кожного пасажира моніторимо і до місця призначення доставимо - в Дніпрі працюватимуть автобуси та автомобілі для підвезення до менших станцій. Затримки мінімізуватимемо і даватимемо постійно оновлення статусу», - повідомив він.

Аварія поїзда біля Запоріжжя: що відомо

29 березня за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного потяга №732 «Інтерсіті» Київ - Запоріжжя, у вагонах поїзда перебували 88 пасажирів. Постраждалих внаслідок аварії немає.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходження з рейок кількох вагонів.

За словами Перцовського, згідно з попередньою інформацією, аварія поїзда «Інтерсіті» Київ - Запоріжжя сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

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Автор: Павло Степанець