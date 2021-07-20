Попередньо, сталася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

Правоохоронці за фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" порушили кримінальне провадження через порушення правил безпеки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Рівненській області.

Як зазначається, повідомлення про НС до поліції надійшло близько 17:50.

"Поліцейські попередньо встановили, що сталася аварійна зупинка агрегату у цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти. За попередніми даними, сталася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві скоєно напад на відділення банку, там почалась пожежаЗа вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 273 "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, на заводі "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС запевнили, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

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Автор: Леся Лещенко