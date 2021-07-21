Вчора на заводі "Рівнеазот" у цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу та викид нітрозних газів. Наслідки надзвичайної ситуації ліквідовані. Жертв і постраждалих немає.

Синоптики радять жителям північного заходу України, зокрема Рівненської області, захиститися парасольками від можливих кислотних дощів після аварії на "Рівнеазоті".

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що після аварії на заводі "Рівнеазот" у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

"Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила і поступово розсіювалась й осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби", - йдеться у повідомленні.

"Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", - наголосили синоптики.

Водночас, за їх даними, станом на 6:00 ранку 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через викид окису азоту не було. Зокрема, на території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м3 за гранично допустимої концентрації 0,2 мг/м3 та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м3 за гранично допустимої концентрації – 0,4 мг/м3.

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Вибух на заводі "Рівнеазот": що відомо

Увечері, 20 липня, на заводі "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС запевнили, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

Правоохоронці за фактом аварії порушили кримінальне провадження через порушення правил безпеки.

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Автор: Віталій Саєнко