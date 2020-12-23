Дроздова звільнили під особисте зобов'язання.

Столичний Печерський районний суд вирішив не відправляти під домашній арешт командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, якого підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Як повідомило "Громадське", суд відпустив Дроздова під особисте зобов'язання, тим самим не задовольнивши клопотання прокурора про домашній арешт.

Слідство стверджує, що Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де зазначалась можливість курсантам 5-го курсу у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Однак, це рішення не було затверджене заводом виробником, як цього вимагає процедура.

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Таким чином, на думку слідства, Дроздов створив хибне уявлення у військовослужбовців у Харківській області про легальне та безпечне використання польотів конвеєром у курсантів й інших курсів, та в інших вправах. Така практика мала місце з квітня 2018 року по вересень 2020, навіть коли це не було передбачено плановими таблицями польотів та дозволами виробників літаків, зазначають слідчі.

"Крім того, командувачем Повітряних сил 1 березня 2019 року затверджено триступеневу концепцію системи льотної підготовки курсантів льотного факультету, а також у лютому 2020 року затверджено рішення керівництва ХНУПС, якими передбачено здійснення сумісної підготовки курсантів льотчиків та курсантів штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів льотчиків", ㅡ зазначив прокурор Антон Зеленський. На думку слідства, саме це призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів.

Захист Дроздова просив залишити клопотання без задоволення. Сам підозрюваний каже, що конвеєрні польоти на Ан-26 відбувались з часу побудови, особливо на військово-транспортних літаках. Також він наголосив на тому, що спільні навчання не були заборонені і практикувались останні 29 років.

На поруки Дроздова хотіли взяти Михайло Забродський, Степан Полторак, Ірина Верещук, також відповідну заяву до суду надіслав Руслан Хомчак. Суд вислухавши усі сторони відправив під особисте зобов’язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, наклавши на нього відповідні обов’язки.

Авіакатастрофа на Харківщині: що відомо

Увечері 25 вересня в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

Про підозри у справі про катастрофу літака Ан-26 повідомлено командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, керівнику польотами і командиру військової частини А-4104 В’ячеславу Глазунову.

Командувачу Повітряних сил повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби), іншим двом – за ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу.

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Автор: Юрій Годован