Як виявилося, жінка фізично та психологічно знущалася з дівчинки, про що та розповіла публічно.

Історія вилучення дитини у найстаршої матері України Валентини Підвербної отримала продовження. 12-річна донька жінки Анна-Марія заявила, що мати знущалася з неї та намагалася довести до самогубства. На звинувачення дівчинки відреагувала поліція.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, все розпочалося із публікації дівчинки у соціальній мережі. Там вона розповіла про нестерпне життя з мамою.

"Мама з мене знімає білизну та шкарпетки, рве одяг, не дає митися та прати свої речі. А ще дряпає мене і б'є... Вона хоче довести мене до самогубства... Допоможіть мені", - написала Анна-Марія, опублікуваши фото побоїв та розірваний одяг.

За народженням дівчинки стежила вся країна. Валентині вдалося завагітніти після третьої спроби штучного запліднення. Гроші на процедуру жінка відкладала, працюючи на чернігівському ринку.

Тиждень після виписки з лікарні Валентина обірвала контакти з лікарями та соціальними службами. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що жінка з дитиною жебракує. За сім'єю почали стежити соцслужби.

Вперше мама дозволила дівчинці самостійно побути на лінійці з нагоди 1 вересня. Однак дуже швидко забрала її додому. За кілька років Валентина знову опинилася у центрі уваги - її звинуватили у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Вона штовхала дитину на очах у поліціянтів.

Наразі у суді лежить справа про оскарження материнства Валентини. Позивачка - жінка, яка вважає, що Валентину запліднили її яйцеклітиною, але дозволу на це не було. Вона хоче, щоб матір'ю Анни-Марії визнали саме її.

Шокуючі зізнання Анни-Марії про життя з матір'ю почули не тільки соцслужби, але й поліція. Правоохоронці склали проти Валентини протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Дівчинку вилучили у матері, її обстежують лікарі. Подальшу долю дівчинки вирішить суд. Поки триває слідство, до матері вона не повернеться.

Валентина Підвербна - що відомо про найстаршу матір України

У лютому 2011 року Валентина Підвербна народила дівчинку Анну-Марію у віці 66 років. Вона стала найстаршою матір’ю України, дитина з‘явилася на світ після процедури штучного запліднення.

Чернігівці, які проживають в одному мікрорайоні з матір’ю та її дитиною, можуть підтвердити неадекватне ставлення літньої жінки до дівчинки: постійний крик і нецензурну лексику можна почути навіть в громадському транспорті, на вулиці. Водночас ніхто не наважувався робити зауваження, побоюючись неадекватної реакції Підвербної.

Вчора стало відомо, що виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення про негайне відібрання дитини у найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу життю дитини.

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