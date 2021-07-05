На труп натрапили підлітки, які хотіли зрізати шлях через цвинтар. Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві.

Київські правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві на одному із кладовищ столиці.

Про це в понеділок, 5 липня, повідомили у Департаменті карного розшуку.

Оголене тіло вбитого невідомого чоловіка знайшли на цвинтарі ввечері 3 липня.

"Прибулі на місце події правоохоронці побачили жахливе видовище - тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч із тілом перебував окривавлений дерев'яний хрест, яким, ймовірно, і розтрощили голову потерпілому", - розповіли в поліції.

Оперативники з'ясували, що вбитий - місцевий безхатченко, який жив на цьому кладовищі. Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного - ним виявився 29-річний раніше судимий чоловік.

"Нелюд у скоєному зізнався та пояснив, що вбив чоловіка під час раптово виниклого конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Вбивав тим, що було "під руками", - кажуть в поліції.

Зараз вирішується питання обрання підозрюваному міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Видання Obozrevatel із посиланням на власні джерела повідомляє, що тіло знайшли троє неповнолітніх, які йшли з Харківського масиву в бік залізничного моста, а зрізати шлях вирішили через Позняківське кладовищі.

Читайте такожБез частини голови та ніг: на кладовищі в Одесі знайшли покинутих пацієнтів психлікарні (відео)"На тілі напівголого чоловіка були численні колото-різані поранення, але найсильніше було травмовано голову. Схоже, що по ній завдали сильного удару ритуальним хрестом, який вирвали з могили, розташованої у кількох метрах від місця злочину", - розповів співрозмовник видання.

Знаряддями вбивства, за інформацією джерел, були хрест і лезо ножа, які поліцейські знайшли біля тіла.

Вбитому чоловікові на вигляд близько 50-55 років. Працівник кладовища розповів, що той жив на цвинтарі приблизно останні два місяці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України - Умисне вбивство. Затриманому підозрюваному загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова