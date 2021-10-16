Поліцейським інкримінують перевищення повноважень.

Поліцейські в Запорізькій області катували затриманого чоловіка. Справою зайнялося Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці зупинили пару й наказали чоловікові роздягнутися.

"Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, але продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха і пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про жахливі умови у місцях позбавлення волі на окупованому Донбасі, де незаконно утримують українців.

За словами Денисової, ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять в інший барак, не пристосований для проживання, адже там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

Автор: Анастасія Горбачова