Правоохоронці доставили чоловіка до відділу поліції, де били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

На Харківщині підполковнику поліції повідомлено про підозру у катуванні чоловіка заради зізнання у вбивстві.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області було вбито чоловіка. З метою розкриття злочину на місце вбивства прибув начальник одного з відділів поліції Чугуївського районного управління ГУ НП в Харківській області разом з іншими правоохоронцями.

При спілкуванні зі свідками, підполковник поліції дізнався, що померлий чоловік товаришував з місцевим жителем.

Читайте такожЛедь не згоріли живцем: у Херсоні небайдужий таксист врятував хлопчика та його мамуЗазначається, що з метою найшвидшого розкриття вбивства поліцейський вирішив використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того самого дня підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями приїхали до чоловіка.

"Побачивши, що чоловік вже спить, поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Після цього правоохоронці надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у прокуратурі, сьогодні, 30 вересня, підполковнику поліції повідомлено про підозру за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному та відсторонення від займаної посади. Крім того, встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області троє патрульних напали та пограбували людей.

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Автор: Світлана Макринська