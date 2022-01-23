На борту судна знаходиться 700 тонн мазуту.

На танкері Almuntazah, який знаходиться в порту Тамань, розташованому недалеко від окупованого Росією Кримського півострова, загорілося судно з російським екіпажем.

Про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на прес-службу Росморрічфлоту.

Відзначається, що пожежа сталася у машинному відділенні танкера Almuntazah, під прапором Коморських островів, з 700 тоннами мазуту.

"Відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів з'явився чорний дим", - йдеться у повідомленні.

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Екіпаж танкера складається з семи громадян Росії, в цей час знятий буксиром. Інформація про постраждалих не надходила.

Видання також повідомляє, що слідів забруднення води у Чорному морі, де сталася пожежа на танкері, немає.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2019 року внаслідок вибуху і пожежі на двох судах у Керченській протоці під прапором Танзанії загинули щонайменше 10 осіб. Усього на обох судах перебувала 31 людина, це громадяни Туреччини та Індії.

Як стало відомо, один із кораблів перебував під санкціями США і не зміг зайти в порт. Пожежа виникла при спробі перекидання палива з одного судна на інше прямо в море.

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