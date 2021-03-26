За словами Ольги, руку цивільний чоловік Володимир піднімав на неї не раз, проте побої жінка не фіксувала.

Днями мешканка Кременчука Ольга Плохотніченко опублікувала відео, на яких її чоловік прямо на очах маленьких дітей б'є її і тягає за волосся.

В сюжеті ТСН вона розповіла про численні побої і знущання з боку чоловіка.

"Він не хотів одружуватися офіційно. 7 років ми жили в цивільному шлюбі і у нас майже не було ніяких проблем", - розповідає вона.

За словами Ольги, відео записано ще минулого року, і руку цивільний чоловік Володимир піднімав на неї не раз, проте побої жінка не фіксувала.

"Він говорив:" Я знаю, як тебе бити так, що не буде ніяких синців", - згадує жінка.

Читайте такожНа Харківщині чоловік побив і пограбував на 300 гривень 95-річну жінку

Публічно про сімейне насильство раніше не говорила. Бо вірила: сім'ю ще можна врятувати. Але врешті-решт терпець її урвався.

В результаті Ольга подала чергову заяву в поліцію. Щоб справу не зам'яли - обіцяють стежити і депутати. За даним фактом передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.

"Ми направили депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ з проханням до керівника МВС взяти під особистий контроль. І направили звернення в офіс Уповноваженого з прав людини", - кажуть нардепи.

Ольга скаржиться, що за останні півтора року екс-коханий не тільки бив і принижував її, а й вигнав з дому і подав на аліменти. Але найбільше їй прикро, що він не дає їй бачитися з дітьми.

Днями старшого Макара жінці вдалося вивезти до своєї мами. Шестирічний Борис залишився з Володимиром.

Всьому причиною, за словами Ольги, те, що в житті Володимира з'явилася інша жінка. Жінка каже, що тільки після розголосу історією її побиття зацікавилися і поліцейські, і соцслужби. А колишній навіть пообіцяв не забороняти бачитися з сином.

Читайте такожНа Львівщині чоловік до смерті забив кочергою співмешканку

У той же час, за словами Володимира, між матір'ю і дітьми ніколи не ставав, а Борис живе з ним, тому що так захотів сам хлопчик.

А ще чоловік запевняє: днями навіть шукав для Ольги квартиру. Хотів купити, щоб жила ближче до синів. Попри те, що жінка нібито постійно намагається зробити з нього тирана.

"Я її не бив. Вона мене спровокувала. Це шоу вона створила, щоб стати зіркою в YouTube", - говорить він.

Нагадаємо, мешканка Кременчука Ольга Плохотніченко поскаржилася в соцмережі на насильство з боку цивільного чоловіка і опублікувала відео, на якому показана його жорстка поведінка прямо на очах у дітей.

Головні новини України та світу на ранок 26 березня

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко