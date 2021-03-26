Днями мешканка Кременчука Ольга Плохотніченко опублікувала відео, на яких її чоловік прямо на очах маленьких дітей б'є її і тягає за волосся.
В сюжеті ТСН вона розповіла про численні побої і знущання з боку чоловіка.
"Він не хотів одружуватися офіційно. 7 років ми жили в цивільному шлюбі і у нас майже не було ніяких проблем", - розповідає вона.
За словами Ольги, відео записано ще минулого року, і руку цивільний чоловік Володимир піднімав на неї не раз, проте побої жінка не фіксувала.
"Він говорив:" Я знаю, як тебе бити так, що не буде ніяких синців", - згадує жінка.
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Публічно про сімейне насильство раніше не говорила. Бо вірила: сім'ю ще можна врятувати. Але врешті-решт терпець її урвався.
В результаті Ольга подала чергову заяву в поліцію. Щоб справу не зам'яли - обіцяють стежити і депутати. За даним фактом передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.
"Ми направили депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ з проханням до керівника МВС взяти під особистий контроль. І направили звернення в офіс Уповноваженого з прав людини", - кажуть нардепи.
Ольга скаржиться, що за останні півтора року екс-коханий не тільки бив і принижував її, а й вигнав з дому і подав на аліменти. Але найбільше їй прикро, що він не дає їй бачитися з дітьми.
Днями старшого Макара жінці вдалося вивезти до своєї мами. Шестирічний Борис залишився з Володимиром.
Всьому причиною, за словами Ольги, те, що в житті Володимира з'явилася інша жінка. Жінка каже, що тільки після розголосу історією її побиття зацікавилися і поліцейські, і соцслужби. А колишній навіть пообіцяв не забороняти бачитися з сином.
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У той же час, за словами Володимира, між матір'ю і дітьми ніколи не ставав, а Борис живе з ним, тому що так захотів сам хлопчик.
А ще чоловік запевняє: днями навіть шукав для Ольги квартиру. Хотів купити, щоб жила ближче до синів. Попри те, що жінка нібито постійно намагається зробити з нього тирана.
"Я її не бив. Вона мене спровокувала. Це шоу вона створила, щоб стати зіркою в YouTube", - говорить він.
Нагадаємо, мешканка Кременчука Ольга Плохотніченко поскаржилася в соцмережі на насильство з боку цивільного чоловіка і опублікувала відео, на якому показана його жорстка поведінка прямо на очах у дітей.
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