Сусіди жінки викликали "швидку" та поліцію, нападника затримали.

У неділю, 4 липня, напали та жорстоко побили 80-річну матір заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислава Рашкована.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook вранці 5 липня.

«Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... Потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік», – зазначив Рашкован.

Він додав, що врятували його матір диво та сусіди, які викликали «швидку допомогу» з поліцією.

Читайте такожСкандального антимайданівця "Топаза" побили в Києві (фото)«Поліція спрацювала відмінно – злочинця зловили... Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями... Хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста», – додав Владислав Рашкован.

Владислав Рашкован: що про нього відомо

Владислав Рашкован з 8 квітня по 25 листопада 2014 року був директором департаменту стратегії та реформування банківської системи Національного банку України, членом правління НБУ.

З 25 листопада 2014 по 1 серпня 2016 року – в. о. заступника голови Національного банку України.

Посаду заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді займає з 27 лютого 2017 року.

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Автор: Катерина Шварц