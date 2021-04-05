На відео очевидців можна бачити, що кілька людей лежать на асфальті, невідомі б'ють їх ногами.

Біля ТРЦ "Гулівер" в Києві сталася масова бійка, в якій взяли участь кілька десятків людей.

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Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Киев Оперативный".

"Близько 30 осіб вийшли на площу і почали бити всіх підряд", - йдеться в повідомленні.

На відео очевидців можна бачити, що кілька людей лежать на асфальті, невідомі б'ють їх ногами. Автори відео стверджують, що ще кілька хвилин тому на площі був цілий натовп.

Це не перша сутичка під "Гуллівером" за останні дні. 2 квітня повідомлялося про бійку між правими активістами, які влаштували на площі акцію протесту, і охороною ТРЦ.

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Автор: Дмитро Захаров