Блогер з Миколаївщини до повномасштабного вторгнення організовував проплачені масові акції на користь РФ.

В Одесі затримали ворожого пропагандиста, який був "правою рукою" Кирила Стремоусова, що обіймав на Херсонщині "посаду" заступника голови окупаційної адміністрації.

Як повідомляє прес-центр СБУ, помічника Стремоусова затримали в Одесі.

"Фігурант - проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стремоусова і фактично був його "правою рукою". До повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора"" - розповіли у спецслужбі.

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В СБУ нагадали, що на період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник, що наразі затриманий, залишився на території, підконтрольній Україні.

Фігурант поширював деструктивний контент через власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі "Вконтакте". Загальна аудиторія пропагандиста - понад 100 тис. користувачів.

За даними слідства, на цих інтернет-ресурсах чоловік "розганяв" агітацію щодо заперечування існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони.

У подальшому його сюжети і публікації "підхоплювали" росЗМІ, зокрема центральні "рупори" Кремля та поширювали під виглядом "позиції" пересічних громадян України.

Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм "мужчина".

Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області виявлено ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено "посадову інструкцію інформагентства" Стремоусова, де раніше працював фігурант.

Фігуранту повідомлено підозру на кількома статтями Кримінального кодексу України: 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); 436-1 (поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів); 436-2 (заперечення збройної агресії РФ тощо).

Наразі затриманий під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.

В Одесі затримали агента РФ, який "повівся" на нерухомість в Криму

Як повідомляв УНІАН, в Одесі за державну зраду до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який став ворожим агентом через обіцянки отримати нерухомість в окупованому Криму. Зрадник доповідав своїм господарям про характер озброєння ЗСУ, політичну ситуацію в Україні та переміщення товарів подвійного призначення в морських портах.

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