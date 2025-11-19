Заставу за Чернишова внесли дві фізичну особи.

За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада вже внесли 51 мільйон гривень застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що заставу внесли дві фізичні особи – по 30 млн гривень та 21 600 млн відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.

Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив фігуранта справи "Мідас", колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у понад 51 мільйон гривень. Зазначалося, що в разі внесення застави на Чернишова буде покладено низку зобов'язань, зокрема носіння електронного браслета.

Чернишов у своєму виступі запевняв, що не має нічого спільного з особою на псевдо "Че Гевара", як фігурувала на плівках НАБУ.

Спеціальна антикоруаційна прокуратура (САП) підозрює Олексія Чернишова у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні доходів. За версією слідства, Чернишов та його дружина в інтересах колишнього урядовця отримали від фігурантів схеми розкрадання коштів "Енергоатому" 55 мільйонів гривень кількома траншами.

Корупційний скандал в енергетиці

10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ та САП з викриття корупції в енергетиці. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет"), а також колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та його дружина Світлана, яка "засвітилася" на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Професор".

