Обшук хотіли провести у рамках справи про шахрайство. Наразі щодо фігуранта відкрили ще одне кримінальне провадження - за погрозу правоохоронцям.

Сьогодні в Одесі 23-річний чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які приїхали до нього додому для проведення обшуку.

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Як повідомили у Приморському відділі поліції, в середу близько 7:00 слідчі прибули до приватного будинку підозрюваного, щоб провести санкціонований судом обшук.

Зазначається, що слідчі дії планувалися в рамках провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські представилися і назвали мету візиту, однак у відповідь господар домоволодіння відкрив по них стрілянину з травматичної зброї.

На місце події прибула група захоплення, яка роззброїла зловмисника.

У результаті події ніхто не постраждав.

Відомості за фактом сьогоднішніх подій внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 КПК.

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, інцидент стався на вул. 2-й Станційній. Зазначається, що події нагадували «бойовик».

«Цілий бойовик на 2-й Станційній. Поліція прибула на обшук, по них почали стріляти, приїхала група захоплення ... », - розповіли очевидці.

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Автор: Лариса Козова