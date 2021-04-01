П'яний зловмисник при затриманні побився з поліцейськими.

В Одеській області затримано чоловіка, який побив дружину і намагався спалити її будинок.

Читайте такожНа очах у сина: на Одещині чоловік вбив дружину та вистрелив у себе (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався цього тижня в Білгород-Дністровському районі.

«50-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння вилаяв і вдарив жінку за те, що вона відмовилася давати йому гроші на сигарети. Поки агресор не вгамується, 50-річна потерпіла пішла до сусідів, а він, щоб помститися їй за це, спробував спалити її будинок - підпалив диван», - розповіли в главку.

Господиня вчасно помітила дим у вікні і викликала рятувальників, які швидко загасили вогонь.

На місце події після пожежників прибули поліцейські, побачивши яких, зловмисник повівся ще агресивніше. Він не реагував на вимоги правоохоронців заспокоїтися і чинив їм опір при спробі підійти ближче. Чоловіка затримали і доставили в територіальний відділ поліції.

За вчинення домашнього насильства та злісну непокору поліцейським стосовно правопорушника складено протоколи за ч. 1 ст. 173-2 та ч. 1 ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, за фактом спроби знищити майно співмешканки шляхом підпалу чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова