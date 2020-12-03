Внаслідок ДТП загинули двоє жителів Рівненщини, та один – Львівщини.

На Львівщині внаслідок зіткнення легковика "Ауді" з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" загинули троє людей.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталася сьогодні, 3 грудня, близько 06:00 на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Сабанівка Радехівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував житель Рівненської області віком 35 років.

"Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також жителька Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: Світлана Макринська