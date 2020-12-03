На Львівщині внаслідок зіткнення легковика "Ауді" з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" загинули троє людей.
Читайте такожУ Києві сталася масштабна ДТП за участі таксі: наслідки аварії показали на фото та відео
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталася сьогодні, 3 грудня, близько 06:00 на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Сабанівка Радехівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував житель Рівненської області віком 35 років.
"Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також жителька Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні", - йдеться в повідомленні.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Вас також можуть зацікавити новини
- Смертельне зіткнення на Рівненщині: в ДТП на трасі "Київ-Чоп" загинула людина, троє – в лікарні
- На Закарпатті вантажівка розтрощила легковик: четверо загиблих (фото, відео)
- Жахлива ДТП на Закарпатті: кількість жертв збільшилась до п’яти (фото, відео)
- Легковик розірвало навпіл, а водій дивом уцілів: у мережу потрапило відео моменту жахливої ДТП
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram