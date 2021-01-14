У Києві п’яний водій спричинив ДТП за участі чотирьох авто, постраждала патрульна поліціянтка.
Читайте такожВ ДТП під Дніпром загинув син Корбана з однокласницею - соцмережі (фото, відео)Як повідомила Патрульна поліція Києва у Теlegram-каналі, вчора ввечері екіпаж патрульних на автомобілі Skoda зупинився на перехресті вулиці Здолбунівській та Харківськt шосе для здійснення повороту ліворуч.
Раптово вони відчули потужний удар: у службовий автомобіль на повному ходу в'їхав Ford.
У результаті зіткнення Skoda відкинуло вперед на авто Chevrolet. Після удару Ford вилетів на сусідню смугу та спричинив ще одне зіткнення з автомобілем Mazda.
Внаслідок ДТП отримала травми інспекторка патрульної поліції, її госпіталізували.
У водія Ford виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування приладом «Драгер», результат - 2,47 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує дозволений рівень.
З'ясовувати обставини події будуть слідчі.
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