Алкотестер показав, що у крові водія - 2,47 проміле алкоголю, що більше ніж у 12 разів перевищує дозволений рівень.

У Києві п’яний водій спричинив ДТП за участі чотирьох авто, постраждала патрульна поліціянтка.

Читайте такожВ ДТП під Дніпром загинув син Корбана з однокласницею - соцмережі (фото, відео)Як повідомила Патрульна поліція Києва у Теlegram-каналі, вчора ввечері екіпаж патрульних на автомобілі Skoda зупинився на перехресті вулиці Здолбунівській та Харківськt шосе для здійснення повороту ліворуч.

Раптово вони відчули потужний удар: у службовий автомобіль на повному ходу в'їхав Ford.

У результаті зіткнення Skoda відкинуло вперед на авто Chevrolet. Після удару Ford вилетів на сусідню смугу та спричинив ще одне зіткнення з автомобілем Mazda.

Внаслідок ДТП отримала травми інспекторка патрульної поліції, її госпіталізували.

У водія Ford виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування приладом «Драгер», результат - 2,47 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує дозволений рівень.

З'ясовувати обставини події будуть слідчі.

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Автор: Інна Андаліцька