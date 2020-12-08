Інформація про постраждалих уточнюється.

У столиці сталася ДТП за участю автомобіля таксі, є постраждалі.

Як пише "Київ Оперативний", аварія трапилася на проспекті Лобановського. На місце прибули медики і поліція. Судячи з відео, таксі в'їхало в спецавто комунальної компанії "Київтеплоенерго".

"Інформація про причину ДТП і стан постраждалих уточнюється. Затор, по можливості об'їжджайте", - сказано в повідомленні.

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Автор: Юрій Годован