ДТП на проспекті Лобановського / скріншот
У столиці сталася ДТП за участю автомобіля таксі, є постраждалі.
Як пише "Київ Оперативний", аварія трапилася на проспекті Лобановського. На місце прибули медики і поліція. Судячи з відео, таксі в'їхало в спецавто комунальної компанії "Київтеплоенерго".
"Інформація про причину ДТП і стан постраждалих уточнюється. Затор, по можливості об'їжджайте", - сказано в повідомленні.
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