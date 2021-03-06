Їх перевезено до гуртожитку школи в Ярославі, де перебували інші 18 українців.

Наразі з лікарень Підкарпатського воєводства Польщі вже виписали дев’ять осіб, постраждалих у ДТП українського автобуса.

Читайте такожУ МЗС назвали попередню причину смертельної аварії з понад 50 українцями у ПольщіПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву воєводи Підкарпатського воєводства Еви Ленярт.

"Попри складну епідемічну ситуацію, ми знайшли місця у лікарнях на території воєводства, де постраждалим надано всю необхідну допомогу. Частину з них уже виписано з лікарень, я знаю про дев’ятьох виписаних осіб", - повідомила Ленярт.

Вона додала, що їх перевезено до гуртожитку школи в Ярославі, де перебували інші 18 українців, що не надто постраждали в результаті автокатастрофи.

За словами воєводи, у справі українського автобуса вона перебуває в постійному контакті з генконсулом України в Любліні та послом України в Польщі, а також особисто контактує з главами МВС та МОЗ Польщі, міністром інфраструктури. Ленярт зазначила, що міністри пропонували додаткову допомогу, але сил, які є на території воєводства, вистачило для здійснення рятувальної операції.

Своєю чергою, заступник начальника державної пожежної служби Підкарпатського воєводства Даніель Дриняк зазначив, що рятувальна операція була дуже складною. Він повідомив, що після ДТП самотужки автобус змогли залишити лише чотири особи. Водночас решту, 43 особи, рятувальники витягували з автобуса із застосування спеціального обладнання, оскільки автобус потрібно було розрізати, звільняти постраждалих і передавати їх медикам. До операції було залучено понад 100 рятувальників, важку техніку, дрони.

Тим часом, заступник начальника поліції Підкарпатського воєводства Збігнєв Сова повідомив, що наразі зарано говорити про причини автокатастрофи, це буде предметом слідства. В обох водіїв автобуса взято кров на аналізи на предмет виключення вмісту в організмі алкоголю чи інших речовин.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що на місці аварії вдалося впізнати трьох з п'яти загиблих - документи у цих людей були з собою. Це одна жінка і двоє чоловіків. Особи двох інших буде визначено. Відомо, що загиблі - жінки.

Свої співчуття у зв'язку з жертвами ДТП українського автобуса в Польщі вже висловив президент Польщі Анджей Дуда.

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Автор: УНІАН