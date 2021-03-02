У Дніпрі внаслідок аварії, яка сталася на АЗС, загинула молода дівчина.
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Як повідомляє ТСН.Ранок, у ніч на 2 березня легковий автомобіль на швидкості влетів на заправку, збив вказівник і врізався у припарковану там фуру.
За інформацією видання "Інформатор", удар припав на пасажирський бік авто. 19-річна дівчина, що сиділа поруч із водієм, загинула до приїзду лікарів швидкої.
Водія автомобіля госпіталізували. За попередньою інформацією, він не впорався із кермуванням.
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