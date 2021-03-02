За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з кермуванням.

У Дніпрі внаслідок аварії, яка сталася на АЗС, загинула молода дівчина.

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Як повідомляє ТСН.Ранок, у ніч на 2 березня легковий автомобіль на швидкості влетів на заправку, збив вказівник і врізався у припарковану там фуру.

За інформацією видання "Інформатор", удар припав на пасажирський бік авто. 19-річна дівчина, що сиділа поруч із водієм, загинула до приїзду лікарів швидкої.

Водія автомобіля госпіталізували. За попередньою інформацією, він не впорався із кермуванням.

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Автор: Олександр Топчій