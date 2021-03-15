Винуватцем ДТП може бути співробітник правоохоронних органів / скріншот
В столиці вночі п'яний водій Toyota влаштував смертельну ДТП, в якій загинули двоє людей.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова. Там водій Toyota влетів у автомобіль Skoda. Водій і пасажирка останнього авто загинули.
"Тест на приладі Драгер бухаря із Toyota показав 2,05 проміле. Також на місці була інформація про те, що водій Toyota - діючий працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється", - йдеться у повідомленні.
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