За непідтвердженою інформацією, за кермом Toyota був діючий правоохоронець.

В столиці вночі п'яний водій Toyota влаштував смертельну ДТП, в якій загинули двоє людей.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова. Там водій Toyota влетів у автомобіль Skoda. Водій і пасажирка останнього авто загинули.

"Тест на приладі Драгер бухаря із Toyota показав 2,05 проміле. Також на місці була інформація про те, що водій Toyota - діючий працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован