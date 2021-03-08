Ситуація на дорогах ускладнилася через сніг та зниження температури.

У Києві сьогодні ввечері через ожеледицю збільшилася кількість аварій на дорогах.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps та повідомлення в соцмережах.

Як передає "Київ оперативний", лише на проспекті Перемоги сталося п'ять ДТП

"Закликаємо вас бути уважними та обережними! Через опади на дорогах спостерігається ожеледиця. На одному лише проспекті Перемоги лише за цей вечір сталося 5 ДТП. Зменшуйте швидкість та збільшуйте дистанцію", - йдеться у повідомленні.

На карті видно, що аварії також трапилися на проспектах Палладіна та Курбаса, вулицях Теліги, Гетьмана, Салютній, Довженка, Щербаківського та інших.

Як повідомлялося, сьогодні ввечері в столиці раптово пішов сніг та посилився вітер. Крім того, температура повітря опустилася до позначки в 3 градуси морозу.

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Автор: Юрій Годован