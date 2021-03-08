Київ раптово накрив снігопад (фото, відео)
Опади швидко закінчилися, проте встигли залишити слід на землі.
У Києві в другій половині дня 8 березня раптово погіршилася погода-посилився вітер і пішов сильний сніг.
Зокрема, снігопад зафіксували в лівобережних районах столиці, передає кореспондент УНІАН.
Сніг пускався кілька разів, припиняючись через кілька хвилин. Його інтенсивність була настільки сильна, що за цей час земля в багатьох місцях знову встигла покритися шаром снігу. В деякі моменти під час хуртовини виходило сонце.
Жителі столиці почали активно ділитися кадрами сьогоднішньої погоди в соцмережах.
Як повідомляв УНІАН, завтра в Україні збережеться морозна погода, опадів не передбачається.
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