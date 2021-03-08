Київ раптово накрив снігопад (фото, відео)

18:08, 8 березня 2021
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Опади швидко закінчилися, проте встигли залишити слід на землі.

Снігопад у Києві 8 березня / фото УНІАН
Снігопад у Києві 8 березня / фото УНІАН

У Києві в другій половині дня 8 березня раптово погіршилася погода-посилився вітер і пішов сильний сніг.

Зокрема, снігопад зафіксували в лівобережних районах столиці, передає кореспондент УНІАН.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

Сніг пускався кілька разів, припиняючись через кілька хвилин. Його інтенсивність була настільки сильна, що за цей час земля в багатьох місцях знову встигла покритися шаром снігу. В деякі моменти під час хуртовини виходило сонце.

Жителі столиці почали активно ділитися кадрами сьогоднішньої погоди в соцмережах.

фото з соцмереж
фото з соцмереж
Як повідомляв УНІАН, завтра в Україні збережеться морозна погода, опадів не передбачається.

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Автор: Юрій Годован

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Теги: сніг у Києві
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