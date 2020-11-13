В Одесі водій Chevrolet в'їхав у людей, які перекрили дорогу.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 12 листопада близько 20:00 патрульні отримали повідомлення про перекриття руху по вулиці Дальницькій.
"Як з'ясувалося, на місці знаходилося значне скупчення людей, які ходили пішохідним переходом - рух транспорту було заблоковано. У цей час водій автомобіля Chevrolet Aveo в'їхав у натовп людей і продовжив рух...", - розповіли в управлінні.
Зі слів очевидців, коли іномарка в'їхала в натовп, на ній опинилася одна з протестувальників, проте водій разом із "жінкою на капоті" продовжив рух.
В управлінні зазначили, що інспектори в ході переслідування затримали автомобіль.
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"На кузові автомобіля були пошкодження лобового скла і капота. 23-річного водія передали слідчому для подальшого з'ясування події, а 29-річна жінка-пішохід госпіталізована", - повідомили в прес-службі.
За деякими даними, люди перекрили дорогу, протестуючи проти того, що в їхніх будинках відсутня електроенергія.
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